DJ Rússia proíbe exportação de commodities após sanções do Ocidente

(DJ Bolsa)-- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai proibir as exportações de certas commodities e matérias-primas, de acordo com um decreto emitido na noite de terça-feira em Moscovo.

As commodities abrangidas por esta ação ainda estão por determinar, segundo o decreto. Putin deu ao executivo dois dias para apresentar uma lista de commodities a congelar e de países impedidos de comprar.