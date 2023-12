DJ Rússia: Putin procura laços mais fortes no Médio Oriente

(DJ Bolsa)-- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, viaja até ao Médio Oriente esta semana, numa rara visita ao exterior, com o foco no mercado petrolífero, o conflito entre Israel e o Hamas e a guerra na Ucrânia, dizem analistas, com o objetivo de aumentar as diferenças entre os EUA e os principais órgãos de poder na região.

Será uma visita breve. Esta quarta-feira, Putin deve viajar à ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.