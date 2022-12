DJ Rússia: Putin proíbe venda de petróleo a países que aderirem a limite de preços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

MOSCOVO (DJ Bolsa)-- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, proibiu o fornecimento de petróleo e produtos petrolíferos russos a países que aderirem ao limite de preços sobre o crude do país, permitindo as entregas apenas a países que obtiverem uma permissão especial do Kremlin.

Putin assinou esta terça-feira um decreto que impõe as medidas de retaliação, que entram em vigor a 1 de fevereiro