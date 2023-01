DJ Rússia reforça comércio com China para contornar sanções ocidentais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O comércio entre a China e a Rússia acelerou no ano passado, permitindo a sobrevivência da fragilizada economia russa e evidenciando os limites das sanções ocidentais, de acordo com um novo relatório.

Moscovo aumentou as importações de tecnologias essenciais para a guerra na Ucrânia, incluindo semicondutores e microchips da China, refere o relatório da Free Russia Foundation, uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.