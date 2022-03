DJ Rússia: Regulador de comunicações decide bloquear Facebook

(DJ Bolsa)-- O regulador de comunicações da Rússia disse esta sexta-feira que vai bloquear o acesso à rede social Facebook em resposta às restrições que a empresa impôs sobre os media russos.

A decisão surge na sequência de o regulador, o Roskomnadzor, ter dito que registou 26 casos desde outubro de 2020 em que a Facebook restringiu o acesso a contas de media russos.