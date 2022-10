DJ Rússia retoma entregas de gás a Itália

ROMA (DJ Bolsa)-- A gigante energética russa Gazprom PJSC retomou as entregas de gás natural a Itália esta quarta-feira, dias depois de os fornecimentos através da Áustria terem sido suspensos.

As entregas de gás foram retomadas após a Gazprom e a principal compradora italiana, a Eni SpA, terem resolvido uma questão burocrática com as autoridades austríacas que bloqueou os fornecimentos desde ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.