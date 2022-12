DJ Rússia: Sanções sobre petróleo aceleram mudança nos fluxos de energia globais

(DJ Bolsa)-- As sanções ocidentais sobre os combustíveis fósseis russos estão a acelerar uma mudança nos fluxos de energia globais, com a Índia e a China a retirarem cada vez mais vantagens dos descontos no petróleo russo e os produtores do Médio Oriente a redirecionarem o seu crude para a Europa.

A Rússia está a oferecer grandes descontos aos maiores compradores asiáticos enquanto tenta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.