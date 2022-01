DJ Rússia, Ucrânia reúnem-se em Paris para discutir possível redução das tensões

KHARKIV, Ucrânia (DJ Bolsa)-- Quando uma ofensiva apoiada pelos russos provocou uma grande derrota ao exército ucraniano em fevereiro de 2015, Kiev assinou um acordo que poderia dar a Moscovo uma palavra a dizer significativa sobre o futuro da Ucrânia.

O chamado acordo Minsk-2 tem estado em pausa desde essa altura.