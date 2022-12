DJ Rússia/Putin vai reforçar apoio militar; indica conflito prolongado na Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

MOSCOVO (DJ Bolsa)-- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou um aumento da presença militar, ao mesmo tempo que ordenou uma melhoria do potencial e capacidade do exército, o que sugere que o Kremlin se prepara para um esforço de guerra prolongado.

Putin prometeu financiamento ilimitado para as forças armadas para equipamento e hardware para ajudar na campanha militar de Moscovo na Ucrânia e ordenou aos comandantes