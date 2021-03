DJ Sanofi e Translate Bio começam ensaio de Fase 1/2 de vacina para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Sanofi e a Translate Bio Inc. vão começar o ensaio clínico de Fase 1/2 da sua vacina mRNA para a Covid-19, disseram as empresas esta sexta-feira.

O ensaio clínico -- que deverá ter 415 participantes -- vai avaliar a segurança, resposta imunitária e reatogenicidade e os resultados provisórios devem ser conhecidos no terceiro trimestre.