DJ Sanofi: FDA aceita pedido de licença biológica do nirsevimab

(DJ Bolsa)-- A Sanofi disse esta quinta-feira que as autoridades de saúde dos EUA aprovaram uma licença para o tratamento com nirsevimab desenvolvido em conjunto com a AstraZeneca PLC contra uma doença do trato respiratório em bebés.

A Food & Drug Administration, ou FDA, aceitou o pedido de licença biológica para o nirsevimab na prevenção do vírus sincicial respiratório em recém-nascidos,...