DJ Sanofi, GSK chegam a acordo com R Unido para fornecer doses de vacina

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA e a GlaxoSmithKline PLC disseram esta quarta-feira que chegaram a acordo com o governo do Reino Unido para fornecer 60 milhões de doses de uma vacina para a Covid-19, sujeito a um contrato final.

As empresas francesa e britânica disseram que a candidata à vacina tem como base a tecnologia da Sanofi que produz uma vacina para a gripe assim como a tecnologia de auxilio à pandemia da GSK.