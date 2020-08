DJ Sanofi lança OPA sobre Principia Biopharma

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse esta sexta-feira que pretende iniciar uma oferta pública de aquisição da empresa biofarmacêutica norte-americana Principia Biopharma Inc..

A farmacêutica francesa disse que a oferta de compra sobre a Principia, num acordo que avalia a produtora de um tratamento promissor para esclerose múltipla em $3,68 mil milhões, tem prazo final até 25 de setembro.