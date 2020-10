DJ Sanofi: Lucro sobe no terceiro trimestre; aumenta previsões de lucro

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse na quinta-feira que o lucro líquido cresceu no terceiro trimestre e que aumentou a projeção de lucros por ação para o resto do ano.

A farmacêutica francesa registou um lucro líquido de EUR1,95 mil milhões ($2,29 mil milhões) no período, contra EUR1,77 mil milhões no exercício do ano anterior.