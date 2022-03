DJ Sanofi: Novo fármaco para a hemofilia cumpre objetivos em ensaio clínico

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse esta quarta-feira que um ensaio clínico de fase 3 de um medicamento para tratar a doença hereditária hemofilia de tipo A atingiu os objetivos primários e secundários.

A farmacêutica francesa disse que o medicamento, chamado efanesoctocog alfa, mostrou prevenção significativa de episódios de sangramento em pessoas que receberam o tratamento uma vez por semana. Também provou ser superior ...

