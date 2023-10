DJ Sanofi planeia spinoff da unidade de consumer healthcare

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Sanofi disse que planeia fazer um spinoff da unidade de produtos para o consumidor e cotá-la em bolsa, sendo assim a mais recente farmacêutica a focar-se em medicamentos sujeitos a receita médica e alienar as operações adjacentes.

A empresa francesa disse esta sexta-feira que o spinoff faz parte de uma atualização estratégica que inclui um aumento do investimento nos medicamentos em desenvolvimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.