DJ Sanofi revê previsões de 2021 em alta após crescimento das vendas do 2T

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse esta quinta-feira que as vendas cresceram no segundo trimestre e que reviu em alta as previsões para o total do ano.

A farmacêutica registou uma queda do lucro líquido no trimestre face ao mesmo período de 2020, quando a métrica subiu como resultado de uma transação de recompras de ações concluída com a Regeneron Pharmaceuticals Inc.