DJ Sanofi: Vacina para a gripe recebe autorização da Comissão Europeia

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse esta quinta-feira que a Comissão Europeia autorizou a comercialização da Supemtek, uma vacina recombinante para a gripe em adultos com 18 anos ou mais.

"A autorização baseia-se em dados clínicos que demonstram a segurança, imunogenicidade e eficácia da Supemtek em dois ensaios controlados aleatorizados de Fase 3", disse a farmacêutica.