DJ Sanofi vai comprar biofarmacêutica Kadmon

(DJ Bolsa)-- A farmacêutica francesa Sanofi SA disse esta quarta-feira que chegou a acordo definitivo para comprar a biofarmacêutica norte-americana Kadmon Holdings Inc..

A Sanofi disse que os detentores de ações comuns da Kadmon vão receber $9,50 por ação em dinheiro, o que representa um equity value total de cerca de $1,9 mil milhões.