DJ Santander aumenta dividendo final, lança programa de recompras

(DJ Bolsa)-- O Santander anunciou um novo programa de recompra de ações e aumentou o dividendo final referente a 2023.

O banco espanhol disse esta segunda-feira que a remuneração total aos acionistas referente a 2023 vai ascender a 5,54 mil milhões de euros ($5,97 mil milhões), aproximadamente 50% do lucro atribuível aos acionistas do grupo, com um dividendo final de EUR0,0950 por ação.

