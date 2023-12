DJ Santander compra participação em portefólio de $9mM do Signature Bank

(DJ Bolsa)-- O Santander comprou uma participação de 20% num portefólio de $9 mil milhões em empréstimos imobiliários detido anteriormente pelo Signature Bank.

A Federal Deposit Insurance Corp. assumiu o controlo dos ativos do Signature Bank no início deste ano depois de o banco ter caído. O regulador disse que o negócio com o SBNA Investor controlado pelo Santander foi o último no âmbito ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.