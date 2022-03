DJ Santander cria plataforma para investir em renováveis em Espanha

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse esta quinta-feira que criou uma plataforma para investir em projetos de energias renováveis em desenvolvimento ou construção em Espanha.

O banco espanhol disse que a plataforma, chamada Santanter Green Investment, seguirá um modelo de autogovernança, com uma comissão especial que vai aprovar investimentos e dar flexibilidade à tomada de decisões.