DJ Santander deve libertar parte das provisões acumuladas durante a pandemia

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse esta quarta-feira que pretende libertar no quarto trimestre algumas das provisões que fez durante a pandemia da Covid-19.

O banco espanhol vai libertar entre 700 milhões a mil milhões de euros ($811,7 milhões-$1,16 mil milhões) no quarto trimestre devido a um melhor cenário macroeconómico, disse o CEO, José Antonio Álvarez.