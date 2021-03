DJ Santander faz oferta para comprar as ações dispersas da subsidiária mexicana

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander disse esta sexta-feira que pretende fazer uma oferta em dinheiro para comprar as ações dispersas da subsidiária mexicana que ainda não detém por um valor total de cerca de 550 milhões de euros ($647 milhões).

O banco espanhol disse que a oferta vai direcionar-se para cerca de 8,3% do capital social da subsidiária mexicana, sendo que se prevê que a transação ...

