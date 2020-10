DJ Santander funde unidades e aprova dividendo

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse esta terça-feira que planeia unir os negócios Openbank e Santander Consumer Finance para criar um banco digital global de consumo.

O banco espanhol também disse que os acionistas aprovaram um dividendo em espécie que vai colocar a remuneração total de 2019 nos EUR0,2 ($0,24) por ação.