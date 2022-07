DJ Santander: Lucro do 2T sobe apesar da subida das provisões

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA registou um aumento do lucro líquido do segundo trimestre e afirmou os alvos para 2022, com um aumento de dois dígitos das receitas mais do que compensando as maiores provisões e custos para perdas com empréstimos.

O banco espanhol -- um dos maiores bancos da Zona Euro -- disse esta quinta-feira que registou um lucro líquido de 2,35 mil milhões de euros ($2,40 mil milhões) de abril a junho, um aumento ...

