DJ Santander: Lucro do 3T sobe acima do previsto

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander disse que continua a caminho de cumprir as metas de 2023 depois de reportar um aumento do lucro líquido no terceiro trimestre que superou as previsões, com as receitas provenientes das taxas de juros mais altas a impulsionarem as contas.

O banco espanhol disse esta quarta-feira que o lucro líquido do terceiro trimestre foi de 2,90 mil milhões de euros ($3,07 mil milhões), um aumento de 20% em termos homólogos....