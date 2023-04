DJ Santander: Lucro sobe no 1T, está em linha para cumprir alvos de 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA reportou esta terça-feira uma subida do lucro líquido no primeiro trimestre e disse que está em linha para cumprir os alvos do total do ano.

O banco espanhol disse que o lucro líquido trimestral foi de 2,57 mil milhões de euros ($2,84 mil milhões) comparando com EUR2,54 mil milhões no mesmo período do ano passado e acima das expectativas dos analistas de EUR2,50 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.