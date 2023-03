DJ Santander otimista sobre alvos de 2023 após desempenho do primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse que está confiante de que vai alcançar os alvos de 2023 após ter registado um bom arranque de ano.

Antes da assembleia-geral de acionistas desta sexta-feira, a CEO Ana Botín disse que o crédito deve crescer 4% no primeiro trimestre em termos homólogos, ajustado às variações cambiais, e os depósitos devem aumentar 6%, com mais de um milhão de novos clientes....