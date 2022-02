DJ Santander planeia recompras de EUR865M, propõe dividendo final

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse esta quinta-feira que vai aplicar um programa de recompra de ações no valor de 865 milhões de euros ($977,9 milhões) e que vai propor um dividendo final bruto em dinheiro de EUR0,0515 por ação.

O banco espanhol já tinha pago um dividendo inicial em dinheiro de EUR0,0485.