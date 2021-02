DJ Santander quer maior rentabilidade este ano após cumprir alvos de 2020

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA antecipa uma maior rentabilidade este ano, depois de cumprir a projeção de lucros para 2020 e apresentar um rácio de capital acima do alvo.

O banco espanhol, um dos maiores da Zona Euro, disse esta quarta-feira que tem como meta um retorno sobre os capitais próprios tangíveis, ou ROTE, de 9% a 10% em 2021. No ano passado, o ROTE subjacente foi de 7,44%.