DJ Santander: Subsidiária de pagamentos vai entrar em bolsa no Brasil, EUA este mês

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander SA disse no final de terça-feira que a subsidiária de pagamentos comerciais Getnet Brasil vai começar a negociar em São Paulo e Nova Iorque este mês depois do spinoff.

A entidade deve começar a negociar na bolsa de valores B3 na cidade brasileira a 18 de outubro, e no Nasdaq a 22 de outubro.