DJ SAS submete pedido de proteção contra credores nos EUA

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A SAS AB disse esta terça-feira que submeteu um pedido de proteção contra credores nos EUA, enquanto tenta avançar no plano abrangente de reestruturação financeira para cortar custos e angariar capital sob a supervisão do sistema jurídico do país.

A braços com uma dívida elevada e pouca liquidez, a SAS lançou no início deste ano planos para cortar custos anuais em 7,5 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone