DJ Saudi Aramco, TotalEnergies adjudicam contratos a projeto de $11 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Saudi Arabian Oil Co. e a TotalEnergies concederam contratos de engenharia, aquisição e construção a sete empresas para o projeto Amiral de $11 mil milhões para desenvolver um novo complexo petroquímico na Arábia Saudita.

As duas empresas disseram no sábado que adjudicaram os contratos à Hyundai Engineering & Construction., Maire Tecnimont, Sinopec Engineering Group Saudi, Gulf Consolidated Contractors,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.