DJ Secretário-geral da ONU vai reunir-se com Putin em Moscovo

(DJ Bolsa)-- O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai reunir-se com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, em Moscovo na terça-feira, disse o gabinete do responsável esta sexta-feira.

Guterres vai ter uma "reunião e almoço de trabalho" com Lavrov e depois será recebido por Putin.