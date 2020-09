DJ Seis pessoas acusadas de subornar os trabalhadores da Amazon

(DJ Bolsa)-- Um júri no estado de Washington considerou seis pessoas culpadas de subornar trabalhadores da Amazon.com Inc. para darem a vendedores terceiros vantagem na plataforma de comércio eletrónico da empresa, onde as práticas de negócio têm estado sobre maior escrutínio regulatório.

