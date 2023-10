DJ Serviços de cloud da Amazon, Microsoft podem ser investigados no Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O regulador de comunicações do Reino Unido encaminhou o mercado de cloud ao órgão de fiscalização da concorrência do país para investigação, alegando que certos recursos dos líderes de mercado Amazon e Microsoft podem limitar a concorrência.

O regulador disse esta quinta-feira que um estudo de mercado descobriu que as altas taxas para transferência de dados, descontos e restriçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.