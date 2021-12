DJ Shell: Acionistas aprovam saída da bolsa de Amesterdão

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta sexta-feira que os acionistas aprovaram a alteração dos estatutos do grupo para simplificar a estrutura acionista.

A petrolífera propôs no mês passado o fim da atual cotação dupla e a transferência da sede fiscal da Holanda para o Reino Unido.

Os novos estatutos foram aprovados por 99,77% dos acionistas em assembleia geral.