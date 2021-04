DJ Shell: Acionistas vão votar estratégia de mudança para energias mais limpas

LONDRES (DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC apresentou os detalhes de uma votação inédita dos acionistas sobre o seu afastamento do petróleo, pedindo aos investidores para apoiarem a sua estratégia de transição energética numa votação não vinculativa no próximo mês.

Embora os grupos ambientais tenham proposto há muito tempo resoluções relacionadas com o clima em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone