DJ Shell adquire empresa de desenvolvimento de energia solar em Itália

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta quarta-feira que adquiriu uma empresa de projetos de desenvolvimento de geração de energia solar em Itália.

A empresa adquiriu a solar-konzept Italia Srl, uma subsidiária da empresa alemã solar-konzept International GmbH. O negócio aumenta o desenvolvimento de energia solar da Shell em Itália para cerca de 2 gigawatts, disse.