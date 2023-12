DJ Shell adquire participação remanescente em campo no Golfo do México

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Shell Offshore, uma subsidiária da Shell, adquiriu os 20% remanescentes de participação operacional num campo no Golfo do México.

A petrolífera tem agora 100% de participação no campo de Kaikias, no Golfo do México, nos EUA, e continua a ser a operadora.

O campo é propriedade da MOEX North America, uma subsidiária integral da Mitsui & Co.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...