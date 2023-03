DJ Shell afirma ter cumprido metas climáticas em 2022 com corte das emissões líquidas

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta quinta-feira que cumpriu as metas climáticas anuais em 2022, no âmbito da estratégia de transição energética da empresa.

A petrolífera disse que as emissões líquidas de carbono das operações caíram 30% até ao final de 2022 em comparação com 2016, enquanto a intensidade carbónica líquida dos produtos vendidos desceu 3,8%. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.