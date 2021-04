DJ Shell alerta para impacto de $200M no 1T devido a tempestade no Texas

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC alertou esta quarta-feira que a tempestade de neve no Texas deve ter tido um impacto negativo de cerca de $200 milhões nos lucros ajustados do primeiro trimestre.

A petrolífera disse ainda que espera reportar produção de gás natural entre 920.000 e 960.000 barris por dia referente ao primeiro trimestre, bem como volumes de gás natural liquefeito de 7,8 milhões-8,4 milhõ...

