DJ Shell assina contrato de fornecimento de gás natural no Brasil

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta quarta-feira que assinou um contrato de venda de gás natural com a Companhia Pernambucana de Gás, o primeiro acordo de fornecimento com um distribuidor estadual brasileiro.

A empresa assinou um acordo de dois anos para fornecer 750.000 metros cúbicos por dia a partir de janeiro de 2022, e 1 milhão de metros cúbicos em 2023.