DJ Shell: CEO prepara saída após nove anos no cargo

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC está a preparar terreno para substituir o CEO Ben van Beurden, já que o holandês se prepara para se demitir após nove anos no cargo, de acordo com fontes próximas do processo.

Responsáveis da Shell disseram a pessoas próximas da empresa que Van Beurden está a preparar-se para deixar a petrolífera no próximo ano, de acordo com as fontes.