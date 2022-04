DJ Shell compra Solenergi Power Private por $1,55 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta sexta-feira que vai comprar a empresa indiana Solenergi Power Private Ltd. por $1,55 mil milhões, e que a transação também abrange o grupo de empresas Sprng Energy.

A petrolífera do Reino Unido disse que a sua subsidiária Shell Overseas Investment BV assinou um acordo com a Actis Solenergi Ltd., e que prevê que a transação seja concluída no final de 2022.