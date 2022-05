DJ Shell conclui venda de unidades de distribuição à Lukoil

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta quarta-feira que concluiu a alienação das unidades de distribuição, ou downstream, na Rússia.

A energética recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias para a venda de 411 postos de retalho e uma fábrica de mistura de lubrificantes à Lukoil PJSC, a segunda maior produtora de petróleo da Rússia.