DJ Shell considera aumentar retornos aos acionistas - media

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC está a avaliar um aumento dos retornos aos acionistas para além do alvo atual de 20% a 30% do cash flow operacional depois de registar lucros recorde, refere a Reuters, citando declarações do CEO da empresa à margem do Aurora Spring Forum.

-- O CEO da Shell, Ben van Beurden, e a administração da petrolífera têm debatido o que fazer com o excesso de liquidez com origem na subida ...

