DJ Shell constrói centro de produção upstream de gás em Lagos

IBADAN, Nigéria (DJ Bolsa)-- A unidade nigeriana da Royal Dutch Shell PLC disse que concordou em construir um centro de produção upstream de gás em Lagos juntamente com outros parceiros da joint venture.

A Shell Petroleum Development Company da Nigéria disse no domingo que tomou uma decisão final de investimento para construir o centro de produção para fornecer 100 milhões de pés cúbicos de gás por dia para ...