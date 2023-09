DJ Shell em discussões com Trindade e Tobago, Venezuela sobre projeto de gás

(DJ Bolsa)-- A Shell disse que está em negociações ativas com Trindade e Tobago e a Venezuela sobre o desenvolvimento de um projeto de gás conjunto.

De acordo com uma notícia da Reuters desta terça-feira, a Shell estará perto de um acordo com a National Gas Co. de Trindade e Tobago para financiar um investimento de $1 mil milhões pela petrolífera estatal venezuelana num projeto offshore de gás ...